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Una mujer de 54 años se suicida tras ser desahuciada: "Había denunciado esta situación en contables ocasiones"

Cinco meses después de ser desahuciada, Olga se ha quitado la vida. Una muerte que, según su entorno, ha sido la consecuencia del abandono de las instituciones y las presiones de un fondo de inversión.

Olga

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Olga, una mujer de 52 años de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se ha quitado la vida el pasado 7 de septiembre. Lo ha hecho cinco meses después de ser desahuciada del piso en el que llevaba viviendo más de veinte años.

El entorno de Olga, que era madre de dos hijas, una de ellas menor de edad, culpan a las instituciones de abandonarla ante las presiones de un fondo de inversión. Unas presiones que, aunque lograron contener durante un tiempo, no pudieron frenar.

La noche anterior a que se llevara a cabo el desahucio, Olga fue trasladada al hospital tras amenazar con quitarse la vida y activar el protocolo antisuicidio. Su abogado pidió que se paralizara el proceso, pero el juez decidió seguir adelante.

"Había denunciado esta situación en contables ocasiones", afirma nuestra compañera Arancha Pérez Ponce. Olga participó en una comisión de salud mental en el parlamento catalán para pedir ayudas, pero no lograron frenar sus intenciones.

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