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Hablamos con los sospechosos de la desaparición de Alejandro, puestos en libertad: "No hemos sido nosotros"
Los cuatro detenidos por la desaparición del joven de 25 años de Ronda han quedado el libertad provisional, aunque continúan en calidad de investigados. En Y ahora Sonsoles hablamos con Rocío y Antonio y con Nuria y Paco, los sospechosos.
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Alejandro, un joven de 25 años de Ronda, desaparecía hace dos años de manera repentina. Desde entonces, no había rastro de su paradero hasta ahora, cuando la policía detenía a cuatro personas. Dos de ellos, una pareja con la que compartía piso.
Ahora, los cuatro detenidos han quedado en libertad provisional, aunque continúan en calidad de investigados. Un nuevo giro que sorprende especialmente a la familia de Alejandro, después de que encontraran pertenencias del joven enterradas en el patio de la pareja con la que convivía.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rocío y Antonio, dos de los sospechosos, acusados de encubrimiento del presunto crimen. "Yo no sé dónde está Álex", afirma Rocío. Ambos han estado 72 horas detenidos y afirman que no saben nada de lo que le pudo ocurrir a Alejandro.
Por su parte, Nuria y Paco, los otros dos sospechosos y compañeros de piso de Álex, también defienden su inocencia. "No hemos sido nosotros", advierten.
Nuria y Paco han sido acusados, según el entorno de Alejandro, de pegar presuntamente al joven desaparecido cuando vivían con él. Algo que tanto ellos como Rocío y Antonio niegan.
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Pese a todo, la familia de Alejandro no pierde la esperanza y exige que se haga justicia. ¿Qué le pasó realmente a Alejandro?
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