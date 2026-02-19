Hablamos con él
Alberto lucha por traer de vuelta a España a su hijo tras caer en coma en Tailandia: "En el hospital cobran por todo, es una ruina"
Tras sufrir un accidente en moto durante su viaje a Tailandia, Adrián se encuentra entre la vida y la muerte. Desde España, sus padres no solo lidian con el dolor de la situación, sino también con los inasumibles gastos médicos y de repatriación.
Adrián viajaba mucho a Tailandia, donde podía disfrutar de su mayor pasión, el buceo. Sin embargo, en uno de sus viajes un terrible accidente de moto le ha dejado en coma, luchando por su vida en un hospital de Phuket.
Según el atestado policial, Adrián llevaba casco en el momento del accidente y estaba en perfecto estado, pero perdió el control de la moto. Ahora se encuentra en un coma nivel 1.
Los padres de Adrián no solo deben lidiar con el dolor de no saber si su hijo volverá a despertar, sino que además hacen frente a unos gastos económicos que les están ahogando. "No se lo deseo a nadie", asegura su padre Alberto.
El hospital de Tailandia les cobra 4.000 euros diarios y tienen un presupuesto de repatriación de 200.000 euros. "Allí cobran absolutamente todo en el hospital y es una ruina", señala Alberto. Unos gastos que aseguran que no son capaces de asumir y que el seguro de Adrián no cubre.
Su hermana Elena ha decidido organizar una campaña de recaudación para poder traer de vuelta a Adrián. ¿Lograrán volver a abrazarle?
