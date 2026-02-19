James Van Der Beek, recordado por toda una generación por Dawson Crece, falleció recientemente a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal, una pérdida que ha reavivado el interés por sus últimos trabajos en pantalla. En las semanas posteriores a su muerte, han ido aflorando proyectos ya rodados que permiten ver el rumbo que estaba tomando su carrera en esta etapa final.

Ese es el caso de The Gates, cuyo primer tráiler presenta al actor en un registro muy distinto al que lo hizo famoso. Van Der Beek encarna a un pastor carismático y profundamente perturbador que lidera una comunidad cerrada, con un aura de control y fanatismo que convierte su presencia en la principal amenaza del relato. En el avance, además, se aprecia un aspecto más demacrado del actor, visiblemente más delgado y con rasgos más duros, algo que muchos espectadores ya han relacionado con el impacto que el cáncer tuvo en su salud durante el rodaje de este proyecto.

James Van der Beek en The Gates | Lionsgate

La película, un thriller de supervivencia con tintes de terror, sigue a un grupo de jóvenes que, tras presenciar un crimen, quedan atrapados en el territorio dominado por el personaje de Van Der Beek. El tráiler subraya su magnetismo inquietante, con miradas y silencios que construyen un antagonista tan seductor como peligroso, y que confirma la voluntad del actor de explorar registros más oscuros en sus últimos proyectos.

The Gates no será el único estreno póstumo del intérprete, que todavía tiene otros trabajos pendientes de ver la luz, pero sí uno de los que mejor reflejan esta etapa final, más arriesgada y alejada de su imagen televisiva más conocida.

Ver a James Van Der Beek transformado en un villano tan incómodo en The Gates añade una capa inesperada a su legado y convierte este tráiler en un recordatorio de su versatilidad, incluso en el tramo final de su carrera.