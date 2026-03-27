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Tamara Gorro y Blanca Romero, unidas por Cayetano Rivera: "Hay buena química"

La influencer, que se ha convertido en la última pareja de Cayetano Rivera, le ha dedicado unas bonitas palabras a Blanca Romero, quien fue exmujer del torero.

Tamara Gorro

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La relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera avanza. Ambos se dejan ver juntos después de que se confirmara su romance tras sus vacaciones en Maldivas.

Tamara Gorro

La pareja trata con naturalidad su romance, hasta el punto de que Tamara Gorro le ha dedicado unas bonitas palabras a la exmujer del torero, Blanca Romero. "Es guapísima, una actriz fantástica y, por lo que sé, una persona maravillosa", afirma la influencer.

Por su parte, Blanca Romero también ha tenido buenas palabras para la actual pareja de su exmarido. "Es todoterreno, como yo, que necesitamos vidilla", señala la actriz.

La buena sintonía entre ellas es evidente y, según nos cuenta Beatriz Cortázar, viene por la relación entre Tamara y la hija de Blanca. "Hay buena química porque Tamara se lleva muy bien con la hija de Blanca", advierte Cortázar. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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