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Un hombre es detenido en Castellón tras encontrarse el cadáver de un anciano en su congelador

Un hombre de Castellón ha sido acusado de agresión física y sexual por parte de su empleada de hogar. Los agentes fueron a hacer una investigación al hogar del sospechoso, y encontraron el cadáver de un anciano en el congelador por sorpresa.

Pablo Muñiz

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Marta Ruiz Romero
Publicado:

Lo que comenzó como una denuncia por una presunta agresión sexual y física ha terminado convirtiéndose en uno de los sucesos más impactantes de las últimas horas. Una joven de 20 años, que trabajaba realizando labores domésticas en una vivienda de Castellón, denunció al hombre para el que trabajaba y finalmente acabó en una investigación policial.

Los agentes se desplazaron con una orden judicial hasta el domicilio del sospechoso y con ayuda de los bomberos tiraron la puerta abajo. En busca de pruebas o indicios que pudieran esclarecer lo ocurrido y sin la presencia del protagonista, la investigación da un giro inesperado: los policías localizaron el cadáver de un anciano de 80 años oculto en un congelador.

Aunque las circunstancias de la muerte todavía están siendo investigadas, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría ser un familiar del presunto asesino, concretamente su tío, del que buscaba seguir cobrando la pensión. Tras varias gestiones, el hombre fue localizado y detenido en la vivienda de su madre, en Peñíscola, a una hora de Castellón. Pese a sus intentos por escapar y amenazar con suicidarse, acaba entregándose.

Nuestro reportero Pablo Muñiz se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer de cerca todos los detalles sobre esta nueva causa. De momento, nos cuenta que los expertos siguen indagando en el por qué de los hechos, que se estaba cobrando la pensión del fallecido que además contaba con una discapacidad y que por supuesto, los vecinos no conocían de nada al homicida.

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