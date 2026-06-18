¿Cúales serían las vacaciones ideales de los niños?: "El buffet libre es lo mejor"

Antonio Jimeno acude como de costumbre a las puertas de los colegios para recoger las ocurrencias y mejores testimonios de los más pequeños. Esta vez, para preguntarles dónde se irían de vacaciones teniendo en cuenta que está apunto de terminar este curso y va a comenzar el verano.

En ocasiones anteriores, algunas respuestas ingeniosas han dejado con la boca abierta a más de uno, y esta vez no iba a ser menos: "Una playa limpia que tenga pájaros y patos en el agua con poca gente", dejando algo muy claro: "A mí la gente me molesta", unas respuestas dignas de un adulto… con hipoteca emocional incluida.

Sin embargo, otros niños han optado por señalar la comida como una de las siete maravillas del periodo vacacional: "el bufet libre es lo mejor", según han destacado, porque hay prioridades que no entienden de geografía pero sí de postres.

"Quiero ir a la Torre Eiffel para conocer la voz de los chinos", mientras le decía al reportero que no había estudiado nunca si no sabía que la Torre Eiffel no estaba en París sino en China, un comentario lleno de inocencia pero, sobre todo de humor que ha dejado una sonrisa en nuestros colaboradores… y alguna duda geográfica como la de elegir "Gandía" para irse de vacaciones a un país exótico.

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