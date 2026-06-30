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CASO RAFA MIR

Carlos Quílez, sobre el recurso que ha presentado el futbolista Rafa Mir: "Jurídicamente es potente, pero creo que lo tiene difícil"

El futbolista, condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha roto su silencio, anunciando que recurrirá la sentencia.

Rafa Mir

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rafa Mir ha roto su silencio en redes sociales. Después de ser condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, el futbolista del Elche CF ha anunciado que recurrirá, ya que sigue defendiendo su inocencia.

"Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior", advierte Rafa Mir en el vídeo que ha hecho público, "durante el procedimiento se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración".

Para la acusación, la revisión de las pruebas y de la sentencia son innecesarias, ya que consideran que hay suficientes pruebas contra Rafa Mir. "La sentencia da credibilidad total y absoluta a la declaración de las dos chicas", afirma Carlos Quílez, "creo que lo tiene bastante difícil porque está muy bien trabajada".

Pese a todo, Quílez asegura que el recurso que ha presentado Rafa Mir es de 136 páginas y "jurídicamente potente". "Ha dado la cara porque se ha dado cuenta de que le va el futuro y el dinero", señala nuestro colaborador, desvelando que el Elche CF ha rescindido el contrato del futbolista.

Continúa la batalla judicial de Rafa Mir, que se ha mostrado en desacuerdo con la condena. ¿Logrará demostrar su versión de los hechos?

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