El hospital donde trabajaba la presunta asesina de Manresa apunta a que podría haber conseguido los fármacos en el mercado negro

Albert Santamaría, un bombero de 46 años, falleció de manera sospechosa en el hospital tras haber estado acudiendo durante días por malestares sin motivo aparente. Finalmente, amanece sin vida el 9 de febrero y tras practicarle una autopsia, se aprecia una intoxicación por una ingesta de fármacos.

Desde entonces todos los focos apuntan hacia su expareja Carmen, una enfermera de 41 años que su actitud dejó mucho que desear para los investigadores, ya que, no entendieron por qué no quiso que se llevara a cabo la autopsia, por qué mintió en las causas de su muerte y por qué celebraba una fiesta para su nuevo novio al poco tiempo de morir Albert.

Anteriormente, pudimos conocer la versión de los vecinos, hoy, conocemos la del hospital. Nuestra reportera, Andrea Suñé, ha hablado con los sanitarios de este centro y se desvinculan por completo de los posibles hechos de su compañera Carmen. Además, aseguran que han colaborado con la investigación y con la policía en todo momento, y que los medicamentos no tienen por qué haber salido de la clínica sino que "Se pueden conseguir en el mercado negro" como ejemplo.

Han dejado muy claro también que, lo que hagan sus trabajadores fuera del horario laboral, en referencia a la fiesta de Carmen para Paco, no es de su incumbencia y que hay que respetar la presunción de inocencia. Eso sí, de momento, el contrato de Carmen ha quedado congelado.

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