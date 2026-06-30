Una superviviente de Venezuela, rescatada con vida tras pasar doce horas entre los escombros: "No sentía las piernas"

Continúa la búsqueda de personas desaparecidas en Venezuela tras los dos terremotos que arrasaron por varias zonas del país, el pasado miércoles 24 de junio. La cifra de fallecidos ha aumentado a 1.719 y la de heridos a 5.034, además, son ya 19 los españoles que han perdido la vida en la tragedia.

Desde el programa seguimos colaborando en la búsqueda de amigos y familiares que siguen sin dar señales de vida. Se considera un auténtico milagro seguir encontrando personas vivas bajo los escombros, este es el caso de Alejandra Pérez. "Empecé a hacer ruido con una bara de metal", asegura, con la intención de que su padre pudiese oirla.

Doce horas duró entre las ruinas de un edificio destruido, al igual que su madre, que fue rescatada cuareta minutos después que su hija. La protagonista alega que al despertar "Tenía escombros encima y no sentía las piernas", vivió un auténtico infierno durante horas, que terminó gracias a la colaboración de los equipos de seguridad, su padre y un vecino.

Como su caso, hay muchos, desde niños que han sido salvados hasta hace poco, bebés y jóvenes que han pasado más de cien horas a oscuras, sin agua y sin poder moverse, así lo ha relatado uno de los supervivientes desde el hospital, después de ser rescatado tras seis días de sufrimiento.

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