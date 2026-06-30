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En un hotel

Un hombre fractura la nariz a una niña de 13 años por una hamaca

Un hombre ha agredido a una niña de 13 años durante su estancia en un complejo turístico por una disputa sobre las hamacas. La menor fue trasladada al hospital con contusiones y una fractura en la nariz.

Pelea

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un joven español agredió a una niña británica de 13 años causándole una fractura en la nariz tras haberle dado puñetazos en la cara, todo ocurrió el pasado 24 de junio en un complejo turístico. Tras la pelea, la menor fue trasladada de inmediato al hospital.

El incidente comenzó por una disputa por unas hamacas del hotel. La discusión empezó a subir de tono y el hombre perdió el control pasando a agredir de manera física a la niña. Tirones de pelo, golpes e insultos, algo que provocó pánico en todos los allí presentes. Pese a que varias personas intentaron detener la situación, no hubo éxito y además, también sufrieron golpes.

Algunos testigos acusan al hotel de desentenderse de la situación, sin dar apoyo ni explicaciones a los afectados. Sin embargo, el complejo turístico ha decidido dar su versión de los hechos alegando que el personal actuó de forma inmediata siguiendo los protocolos de seguridad e intentando salvaguardar de los huéspedes. Según cuentan, dejaron en manos de los sanitarios y cuerpos de seguridad el resto.

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