Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NOS LO CUENTA

Suplantan la identidad de Francisco y venden su casa sin saberlo: "Yo nunca autoricé su venta"

Francisco ha sido víctima de una presunta estafa por la que podría perder su casa. Alguien ha usado sus datos para vender su casa y ahora debe demostrar que él es el propietario legítimo.

Francisco

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

En febrero de 2026, Francisco recibió un burofax que le comunicaba que dos desconocidos pretendían comprar su casa y quedarse con ella. Es entonces cuando sospechó que alguien estaba utilizando sus datos y denunció los hechos.

"Picaron a mi puerta y un notario me citaba para culminar la venta de mi casa, algo que yo jamás he autorizado", nos cuenta Francisco, "antes me llegó un burofax y no le di importancia, pensé que solo tenían interés en comprarla".

Francisco cree que la suplantación comienza cuando su hijo buscaba una vivienda de alquiler y un supuesto propietario le solicitó documentación, incluidos certificados de propiedad. Poco después, el hombre desapareció y Francisco descubrió que otras personas figuraban como dueñas de su casa en el Registro de la Propiedad.

En la operación aparece el nombre del notario Sergio González, relacionado con varios casos de presunta estafa que acumulan más de 500 posibles afectados. Sin embargo, este asegura que cumple la normativa y niega las acusaciones. "La policía ya me avisó de que tenía antecedentes", señala.

Francisco se enfrenta ahora a una cuenta atrás de apenas siete días para evitar que ejecuten la operación sobre su vivienda. ¿Logrará mantener la casa en la que lleva viviendo veinte años?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El militar retirado Montenegro

"Es el arranque de una guerra híbrida de Marruecos contra España": el teniente retirado Montenegro, sobre la incursión de buques marroquíes

Ocho raquetas rotas y un ataque de ira en Tokio: la historia de Feliciano López y Álex Corretja

Ocho raquetas rotas y un ataque de ira en Tokio: la historia de Feliciano López y Álex Corretja

Vocal CGPJ

José María Páez, vocal del CGPJ sobre el caso Biedma: "Han cruzado la línea roja, hemos llegado a normalizarlo"

Francisco
NOS LO CUENTA

Suplantan la identidad de Francisco y venden su casa sin saberlo: "Yo nunca autoricé su venta"

Abdellatif
MARRUECOS-ESPAÑA

Abdellatif denuncia las "provocaciones" a Marruecos: "¿Por qué un euro en una bala supone una amenaza para España?"

Conexión entre Ceuta y Melilla
Visita de los Reyes

Ceuta y Melilla, unidas tras la visita de los Reyes: "Somos únicos e invencibles, no van a poder con nosotros"

La visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha llegado a su fin. Ahora, los vecinos de ambas ciudades, repletos de sentimientos de agradecimiento, comparten sus impresiones. Desde Melilla, aprovechan especialmente este momento para trasladar su apoyo y dar ánimos a los ceutíes.

Rafael Dávila en Espejo
VISITA DE LOS REYES

El general Rafael Dávila cuenta el protocolo que no se siguió al llegar los Reyes a Ceuta: "Quizás no lo han hecho porque el sonido llegaba a Rabat"

El general retirado, Rafael Dávila, ha llegado a pensar que lo sucedido en Ceuta es una película y está esperando a "despertarse", considera que el Gobierno no ha hecho las cosas como tenían que hacerse.

Dabiz Muñoz revela el secreto de su primer beso con Cristina Pedroche: "Me hizo la cobra"

Dabiz Muñoz revela el secreto de su primer beso con Cristina Pedroche: "Me hizo una cobra monumental"

Vicente Vallés analiza la situación política actual: "El mejor candidato de la extrema izquierda es Pedro Sánchez"

Vicente Vallés analiza la situación política actual: "El mejor candidato de la extrema izquierda es Pedro Sánchez"

Vicente Vallés en El Hormiguero

Esta noche, el rigor de Vicente Vallés aterrizará en El Hormiguero

Publicidad