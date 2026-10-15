Suplantan la identidad de Francisco y venden su casa sin saberlo: "Yo nunca autoricé su venta"

En febrero de 2026, Francisco recibió un burofax que le comunicaba que dos desconocidos pretendían comprar su casa y quedarse con ella. Es entonces cuando sospechó que alguien estaba utilizando sus datos y denunció los hechos.

"Picaron a mi puerta y un notario me citaba para culminar la venta de mi casa, algo que yo jamás he autorizado", nos cuenta Francisco, "antes me llegó un burofax y no le di importancia, pensé que solo tenían interés en comprarla".

Francisco cree que la suplantación comienza cuando su hijo buscaba una vivienda de alquiler y un supuesto propietario le solicitó documentación, incluidos certificados de propiedad. Poco después, el hombre desapareció y Francisco descubrió que otras personas figuraban como dueñas de su casa en el Registro de la Propiedad.

En la operación aparece el nombre del notario Sergio González, relacionado con varios casos de presunta estafa que acumulan más de 500 posibles afectados. Sin embargo, este asegura que cumple la normativa y niega las acusaciones. "La policía ya me avisó de que tenía antecedentes", señala.

Francisco se enfrenta ahora a una cuenta atrás de apenas siete días para evitar que ejecuten la operación sobre su vivienda. ¿Logrará mantener la casa en la que lleva viviendo veinte años?