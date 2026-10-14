"Es ideal": Dabiz Muñoz define a qué sabe... ¡la leche materna de Cristina Pedroche!

Una de las parejas más conocidas de nuestro país, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, ha llegado a El Hormiguero. Ambos han protagonizado una entrevista en la que han mostrado su lado más cercano y han compartido algunas de las historias más divertidas de su día a día.

Ella ha hablado sobre la donación de leche materna y Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle a Dabiz si él, como amante de los sabores que es, la había probado. Para sorpresa de todos, el chef, no solo la ha tomado, sino que ha llegado a hacerse cafés con ella tal y como ha reconocido la propia Cristina.

Sobre el sabor, el cocinero lo ha definido como "dulzón pero amargo" afirmando que se nota menos grasa que la leche a la que estamos habituados. ¡No te lo puedes perder!