Marcos Franz, el actor de Merlí que lo perdió todo por una amistad tóxica: "Llego a hacerme plantear el suicidio"

Marcos Franz alcanzó gran popularidad tras participar en series como Merlí. Siendo muy joven, se convirtió en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, pero una amistad tóxica terminó sumiéndole en un mundo de oscuridad en el que terminó perdiéndose a sí mismo.

Todo comenzó con lo que parecía una amistad, ambos conectaron muy rápido gracias al mundo del cine y los guiones, pero pronto todo se tornó a una obsesión. Poco a poco, el actor se distanció de sus compañeros, abandonó sus aficiones y se adentró en teorías sobre sociedades secretas y conspiraciones.

Durante cuatro años, su vida cambió radicalmente, hasta el punto de sufrir ansiedad, paranoia y despersonalización. "Él incluso me decía que me alejara de mi familia, que estaban dormidos y yo despierto", recuerda, "al tercer año, mi familia empezó a advertirme".

Aunque consiguió poner fin a aquella relación, Marcos pasó mucho tiempo arrastrando las consecuencias: depresión, aislamiento y dependencia de los ansiolíticos, entre otras. "Me metió ideas muy chungas en la cabeza, llegué a plantearme el suicidio", confiesa Marcos.

Hoy, con el apoyo de su familia, ha logrado iniciar un proceso de recuperación y lucha volver a ser quien un día fue, persiguiendo su sueño de volver a la interpretación. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!