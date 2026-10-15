"Es el arranque de una guerra híbrida de Marruecos contra España": el teniente retirado Montenegro, sobre la incursión de buques marroquíes

La entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta ha centrado parte del debate en 'Espejo Público', donde el teniente general retirado Juan Montenegro ha valorado el alcance de estos movimientos y su posible impacto en la seguridad nacional.

Montenegro ha rechazado que se trate de un episodio puntual o de una maniobra rutinaria. "Un buque de guerra no entra en las aguas jurisdiccionales y territoriales de otro país por error", ha afirmado durante la entrevista, en la que ha defendido que lo ocurrido debe interpretarse como un asunto de seguridad nacional.

"Esto es el arranque de una guerra híbrida contra España"

El teniente general retirado ha ido más allá al relacionar la presencia de embarcaciones militares marroquíes con la presión migratoria sobre Ceuta. A su juicio, ambos fenómenos formarían parte de una estrategia destinada a comprobar cuál es la capacidad de respuesta de España.

"Esto es el arranque de una guerra híbrida de Marruecos contra España", ha sostenido Montenegro en el programa. El militar ha explicado que, desde su perspectiva, este tipo de confrontación combina el uso de civiles con movimientos de medios militares para poner a prueba la reacción de un país.

En este sentido, ha señalado que la coincidencia entre las entradas de migrantes por vía terrestre y la presencia de buques marroquíes en aguas que España considera propias constituye un elemento que, en su opinión, debe analizarse de forma conjunta.

"Hay que mandarle nuestros cazas y nuestras mejores fragatas"

Durante su intervención, Montenegro también ha cuestionado la actuación del Gobierno español ante la presencia de los buques. El teniente general retirado considera que España debería responder con medios militares para defender sus aguas y mostrar su capacidad de actuación.

"Hay que mandarle nuestros cazas, y hay que mandarle nuestros mejores barcos, nuestras mejores fragatas y nuestros mejores submarinos", ha defendido, aludiendo a los recursos destinados a la defensa nacional.

Asimismo, ha criticado el envío de una fragata española que, según ha relatado en la entrevista, sufrió una avería. Montenegro ha contrapuesto esta circunstancia con la presencia del buque marroquí Mohammed VI, al que ha identificado como el buque insignia de Marruecos.

"Están probando cuál es la respuesta de España"

Montenegro ha insistido en que, ante este tipo de situaciones, resulta fundamental que España defina una respuesta clara. En su opinión, la presencia de buques militares marroquíes en aguas territoriales españolas no puede tratarse como un movimiento sin importancia, sino como una actuación que exige una reacción por parte de las autoridades.

"Están probando cuál es la respuesta de España", ha advertido el teniente general retirado, que considera que estos movimientos permiten evaluar la capacidad de reacción del país ante situaciones de presión simultáneas en distintos ámbitos.

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