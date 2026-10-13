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Roca Rey y Tana Rivera rompen su relación: "Él le dijo que las cosas estaban yendo demasiado deprisa"

Pilar Vidal ha desvelado en exclusiva la ruptura del torero Roca Rey y su pareja, Tana Rivera. Una noticia sobre la que nos ha dado todos los detalles.

Roca Rey y Tana Rivera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El torero Roca Rey y su pareja, Tana Rivera, han roto su relación. Apenas seis meses después de que saliera a la luz que eran pareja, deciden tomar caminos separados.

La noticia la ha desvelado nuestra colaboradora Pilar Vidal, que nos ha dado todos los detalles de la inesperada ruptura. Una separación que llega tras los rumores de una posible boda en 2027 que ellos mismos desmintieron.

"Ha sido él el que ha roto la relación", afirma Pilar Vidal, "le dijo hace unos días que las cosas estaban yendo demasiado deprisa y quiso romper". Una noticia que, según desvela Pilar Vidal, pilló por sorpresa a Tana Rivera.

Ambos se dejaron ver por última vez el 7 de septiembre, durante la tradicional corrida Goyesca en Ronda, un evento muy especial para la familia Rivera. Desde ese momento, el torero y Tana Rivera no han reaparecido en público. ¡Toda la información, al completo en el vídeo de arriba!

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