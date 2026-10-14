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Carmen Romero recuerda su historia de amor con el famoso ladrón 'El Lute': "Le vino grande la familia después de la cárcel"

'El Lute' fue condenado a muerte en 1966 por un atraco con homicidio, pero logró un indulto que le regaló una segunda vida. Hoy, Carmen Romero nos cuenta cómo se enamoró de uno de los ladrones más conocidos de nuestro país.

Exmujer El Lute

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La vida junto a Eleuterio Sánchez, conocido como 'El Lute', marca profundamente Carmen Romero, la mujer que se enamora de él a finales de los años setenta. Ella, entonces estudiante de Derecho, se implica en la lucha por su libertad y mantiene la relación en secreto durante meses, sin imaginar cómo cambiaría su futuro.

Tras salir de prisión, indultado tras un atraco con homicidio, Eleuterio se convierte en un personaje perseguido constantemente por los medios de comunicación, una presión que termina afectando a toda la familia. "La familia le vino grande después de estar en prisión", afirma, "fue entonces cuando decidió huir".

Con el tiempo, 'El Lute' vuelve a marcharse y la relación termina en 1988, dejando a Carmen al cuidado de su hijo, prácticamente sola. Un tiempo en el que se sintió abandonada y en el que tuvo que hacer frente a dificultades económicas muy fuertes.

Años después, Carmen repasa una historia marcada por el amor, el sufrimiento y la lucha por salir adelante. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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