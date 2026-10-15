Vicente Vallés analiza la situación política actual: "El mejor candidato de la extrema izquierda es Pedro Sánchez"

"Ganar no significa gobernar, pero se acerca mucho"

Ante la pregunta de quién ganará las elecciones, a tenor del CIS, Vicente Vallés mantuvo su postura de la semana anterior: "Ganar las elecciones no significa gobernar, pero se acerca mucho a gobernar".

Advirtió, eso sí, de que un buen resultado socialista tendría una letra pequeña: "Si el PSOE gana las elecciones seguramente será porque una porción importante de los votos que consiga procederán de la extrema izquierda, con lo cual en ese caso lo comido por lo servido, y no le servirá demasiado para poder renovar la mayoría".

Y concluyó: "El CIS dice lo que dice, los demás sondeos dicen lo que dicen y el día 29 saldremos de dudas".

Margarita Robles, número dos: una imagen de moderación

Sobre la decisión de Pedro Sánchez de llevar a Margarita Robles como número dos de sus listas, Vallés interpretó que busca “dar una cierta imagen de moderación en un momento en el que al PSOE le cuesta mucho mostrar moderación, lo que antes llamábamos centrismo”. Recordó que en tiempos del bipartidismo “las elecciones se ganaban en el centro”, pero cree que eso ha cambiado: “El muro de Pedro Sánchez de la última investidura seguramente ha roto eso y ya no quedan tantos votantes de centro que no tengan claro lo que van a votar”.

El problema de la extrema izquierda

Preguntado por qué ocurre a la izquierda del PSOE, señaló que la división es "estructural" y apuntó a una paradoja: "Quizá la extrema izquierda tenga un problema en este momento, y es que el mejor candidato de la extrema izquierda es Pedro Sánchez".

A su juicio, el presidente podría captar votos de todos los partidos a su izquierda, incluidos los independentistas: "En sus elecciones autonómicas votarán a su partido, pero aquí es posible que voten a Pedro Sánchez para salvarlo".

La pareja de Montse Mínguez: "Falta de coherencia"

Cristina Pardo planteó la polémica sobre la pareja de la portavoz socialista, de quien se ha publicado que posee una treintena de viviendas y habría impulsado desahucios por impago, mientras ella defiende que "la vivienda no es un negocio, es un derecho".

Vallés descartó que haya una dimisión y matizó dónde está, a su juicio, el problema: "La pareja de la portavoz no está haciendo nada malo, tiene una empresa y según ella misma paga sus impuestos y cumple con la ley. Aquí el problema es cuando la actitud privada o las actividades privadas chocan con las lecciones morales que te dan. Si lo que tú estás exigiendo a los demás luego tú no lo cumples en privado, estamos entrando en una discusión de falta de coherencia".

Sánchez y Ceuta: "Una buena actuación y una mala"

Sobre si el presidente debería viajar a Ceuta tras la visita de los Reyes, Vallés valoró su gestión: "Tuvo una buena actuación al principio, cuando tardó 24 horas en presentarse en Ceuta, y tuvo una mala actuación cuando 24 horas después se fue de vacaciones. No ha vuelto desde entonces, seguramente porque no quiere ser mal recibido".

Y se mostró sorprendido por una respuesta reciente de Sánchez en rueda de prensa, cuando dijo que consultaría con el equipo de campaña si iría: "No sé qué tiene que ver el equipo de campaña electoral para que el presidente del gobierno de España intente solucionar problemas en Ceuta presentándose en Ceuta. Como si no mandara Sánchez sobre el comité de campaña y sobre todo lo demás".