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Esta noche, el rigor de Vicente Vallés aterrizará en El Hormiguero

El periodista estará en el programa para presentar sus nuevos proyectos a la vez que analiza la actualidad.

Vicente Vallés en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Vicente Vallés, uno de los periodistas más reconocidos de la televisión española. El presentador de Antena 3 Noticias 2 visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad informativa y analizar algunos de los acontecimientos que están marcando el panorama político y social, tanto en España como en el resto del mundo.

Durante la entrevista, Vallés compartirá su visión sobre los principales asuntos de actualidad y repasará algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria profesional. Además, mostrará su lado más personal y contará anécdotas de sus años al frente de los informativos.

Sobre él:

Vicente Vallés cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del periodismo y la televisión. A lo largo de su carrera ha trabajado en diferentes medios de comunicación y se ha consolidado como uno de los referentes de la información en España. Actualmente presenta la edición nocturna de Antena 3 Noticias, uno de los informativos más seguidos de nuestro país.

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