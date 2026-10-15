Ceuta y Melilla, unidas tras la visita de los Reyes: "Somos únicos e invencibles, no van a poder con nosotros"

El martes, en Ceuta, y el miércoles, en Melilla. La emoción por recibir a los Reyes ha estado presente en ambas ciudades autónomas con motivo de la visita oficial del rey Felipe VI y la reina Letizia. Eso sí, en contextos muy distintos, ya que Ceuta permanece sumida en una crisis migratoria desde el pasado 30 de julio, una situación que continúa sin resolverse.

En el programa hemos querido conectar a vecinos de ambas ciudades autónomas para que compartieran sus impresiones, emociones y mensajes de apoyo.

Desde Melilla, Begoña y Rosa aseguraban estar "en una nube". Ambas tuvieron la oportunidad de intercambiar unas palabras con los Reyes e incluso una de ellas, Rosa, le regaló un abanico a la reina Letizia. "Ver cómo lo aceptaba con esa normalidad, como si fuera una amiga que se lo presta, fue muy bonito", explicaba. A Begoña, en cambio, el rey le firmó dos banderines de España, según cuenta, de forma voluntaria. "Él se ofreció sin yo decirle nada", relataba.

"Somos la cabeza visible de la inmigración"

Desde Ceuta coincidían en ese sentimiento de ilusión y agradecimiento, pero, ante el contexto que atraviesa la ciudad, hacían especial hincapié en la necesidad de que Ceuta no caiga en el olvido. "Junto con Melilla y Canarias, somos la cabeza visible de la inmigración y la visita de los Reyes nos ha dado esa bocanada de aire que necesitábamos después de 75 días de abandono", expresaba uno de los ceutíes.

"Hemos podido sonreír, pero queda mucho trabajo por delante", subrayaba. "Ceutíes y melillenses, cogidos de la mano, vamos a salir de aquí porque somos únicos e invencibles y no van a poder con nosotros, por mucho que el Gobierno se empeñe en decorar la situación", afirmaba, al tiempo que reclamaba la expulsión de todos y cada uno de los migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio.

"Hoy sabemos la verdad y Ceuta sigue mal"

Las melillenses mostraban su apoyo constante a los vecinos de Ceuta: "Estamos con vosotros". Además, calificaban la visita de Sus Majestades como un "chute de energía" y pedían que no tuvieran que pasar otros 19 años para que los Reyes volvieran a pisar las ciudades autónomas. La última visita se produjo en 2007, cuando fueron el rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía quienes se desplazaron hasta ambas ciudades.

El influencer ceutí Juan Ruiz quiso poner el broche final a la conexión destacando que "la situación, tristemente, sigue siendo la misma". Según relataba, con motivo de la llegada del rey, se produjeron retenciones para evitar que determinadas personas estuvieran por las calles. "Hoy sabemos la verdad y Ceuta sigue mal", concluía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.