José María Páez, vocal del CGPJ sobre el caso Biedma: "Han cruzado la línea roja, hemos llegado a normalizarlo"

El propio vocal conservador del CGPJ, José María Páez, ha estado presente en el plató de Espejo Público para hablar del caso Biedma y el apoyo de los jueces en un escrito que han firmado todos menos nueve: "Es un comunicado que cuando nosotros lo redactamos, pensamos en la posibilidad de ser aceptados por todos. Se podía haber dicho mucho más en ese comunicado, pero hemos querido llevar el sentido común".

Tras pedir el comunicado sobre la jueza Biedma, el vocal asegura que no es una situación nueva y que lo llevan arrastrando desde que se pronunció la palabra 'lawfare': "Lo hemos normalizado y que lo diga cualquiera que no tiene conocimiento jurídico, produce cierta hilaridad".

Páez, recalca que cuando hay jueces, que son personas con grandes responsabilidades y hablan de este tema, él mismo se plantearía encargarle casos suyos cuando piensan que el propio sistema "está podrido".

"No hemos visto nada parecido"

"Llegan al punto de acusar al Tribunal Supremo, hemos oído de todo, creando una imagen que cala al final en la población, creando un clima complicado".

"Hasta ahora con Biedma no habíamos visto nada parecido, tenemos un sistema judicial que es de los mejores del mundo. Nosotros estamos dispuestos a mantener el diálogo, el hecho de amenazar a una persona que está instruyendo un sumario, nos producía un resquemor preocupante", detalla el vocal del CGPJ.

Susanna Griso ha querido preguntarle por la gravedad de que presuntamente la orden la dio las cloacas del PSOE: "La situación era dramática, en España no está la jueza de Badajoz sola, hay miles, y la gente de las ciudades y pueblos conoce a sus familias, saben sus movimientos y ya el colmo es amenazar a través de sus hijos. Esto es una línea roja y la presidenta del consejo siempre ha hecho llamamientos para que se respete la independencia judicial".

Apoyo total a la jueza

El vocal del CGPJ ha terminado mostrando su máximo apoyo a la jueza Biedma, y ha querido destacar que el ministerio de Interior opte por ponerle escoltas viendo la gravedad de la situación y antes de que haya una sentencia firme: "Nosotros queríamos dar nuestro apoyo y respaldo a la jueza que su única defensa es la legalidad", finaliza.

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