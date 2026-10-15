Dabiz Muñoz revela el secreto de su primer beso con Cristina Pedroche: "Me hizo una cobra monumental"

El plató de El Hormiguero ha recibido a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, que han aprovechado su visita para ponerse al día con Pablo Motos. La conversación ha recorrido sus últimos proyectos, como el estreno de la presentadora en su nueva faceta como DJ.

Tras la entrevista, ha llegado el momento de comprobar la conexión de los invitados como pareja. De eso se han encargado Trancas y Barrancas con un curioso test. Una de las preguntas más comprometidas ha sido sobre quién de los dos se lanzó en el primer beso. Han coincidido en la respuesta: fue Cristina. Sin embargo, Dabiz ha explicado el motivo, que nunca antes había contado. "Me dio ella el beso porque cuatro horas antes me hizo una cobra monumental", ha confesado. Entre los detalles, también han contado que ocurrió en la casa del chef, que en ese momento él le hacía creer a la presentadora que era hincha del Atlético de Madrid y que fue ya en el momento de la despedida en el ascensor a las 6 de la mañana cuando ocurrió.

Las hormigas les han preguntado sobre el plato estrella que cocina Cristina, por el emoticono que más envía Dabiz... y hasta por el sitio más rato en el que han intimado. Para rematar la sección, han querido saber cuál es su canción especial. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!