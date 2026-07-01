Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Sonsoles Ónega se rompe al recordar la historia de María de Villota, la joven promesa de la Fórmula 1 que falleció tras un accidente

María de Villota falleció un año después de pasar un brutal accidente al chocar con la pataforma elevadora de un camión. Perdió un ojo y le quedaron secuelas irreversibles, aún así, nunca dejó de sonreír.

Sonsoles Ónega emocionada

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

María de Villota fue una piloto española que desarrolló su pasión por el automovilismo desde muy pequeña gracias a su padre, Emilio de Villota, quien compitió en la Fórmula 1. Su objetivo era abrirse camino hasta llegar a la máxima categoría.

En 2012 fue nombrada piloto de pruebas del equipo Marussia F1 Team. Sin embargo, el 3 de julio de ese mismo año, durante una prueba aerodinámica, sufrió un gravísimo accidente al impactar contra la plataforma elevadora de un camión del equipo. Aunque logró sobrevivir, sufrió graves lesiones, perdió el ojo derecho y padeció secuelas neurológicas permanentes. Tras ello, la jóven piloto confesó el haber pensado: ¿Quién me va a querer a mí? con 104 puntos en la cara y después de mirarse al espejo.

Tras el accidente, María se dedicó a impartir conferencias, colaborar con niños con enfermedades raras y otras causas benéficas. Además, publicó el libro La vida es un regalo, en el que relató su experiencia y su forma de afrontar la vida tras el accidente. Sin embargo, cuando ya parecía recuperada, María fallece el 11 de octubre de 2013, a los 33 años, como consecuencia del brutal accidente.

Emilio nos cuenta que no quería que su hija se dedicara al mundo del motor: "Es un deporte en el que no es suficiente encontrar tu mejor versión" sino que además, tienes que "enseñarlo a un equipo". Pero su hija cumplió su sueño a pesar de las dificultades. Uno de los peores recuerdos para el expiloto fue el día en el que la manager de su hija le llama con un grito desolador para darle la fatídica noticia de que María había fallecido.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Manolo Arjona

Hablamos con un amigo íntimo de Manolo Arjona, de Locomía, tras su fallecimiento: "Estaba bien, no doy crédito"

Sonsoles Ónega emocionada

Sonsoles Ónega se rompe al recordar la historia de María de Villota, la joven promesa de la Fórmula 1 que falleció tras un accidente

Rincón de la Victoria

Detenidas tres personas tras hallar el cadáver de una mujer desaparecida hace tres años en un pozo del Rincón de la Victoria

Serafín
Lo vemos

El inspector Serafín Giraldo habla sobre uno de los actos más peligrosos del verano: saltar del balcón a la piscina

Visi
CRIMEN DE SUECA

La madre del menor de 13 años asesinado en Sueca, tras la reconstrucción que ha hecho el asesino confeso: "Algo está tapando"

Manolo Arjona
ÚLTIMA HORA

Fallece Manolo Arjona, integrante de Locomía, a sus 58 años: "Todo apunta a que pudo ser un fallo cardíaco"

El cantante, mítico integrante de Locomía hasta el año 2000, ha fallecido hoy de manera repentina a los 58 años. Hoy, sus familiares y amigos le dan el último adiós en Viladecans.

Leire y Edurne
contenido exclusivo

¿Quién conoce mejor a quién? Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire se someten al reto más divertido de La Voz Kids

Las coaches y sus asesoras ponen a prueba su complicidad respondiendo preguntas personales... y alguna respuesta sorprende más de la cuenta. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Basma

Hablan los familiares de los heridos del grave accidente de autobús en Lleida: "La operación ha durado tres horas"

Andrés

Andrés, el hombre que se llevó el Sorolla desaparecido "porque le gustaba el marco": "En cuanto vi las noticias, llamé a la policía"

Los aspirantes a las oposiciones de Profesores de Música y Artes Escénicas en Andalucía tendrán que aportar y transportar su propio piano

Opositores a la carga: Tienen que examinarse con el 'piano a cuestas'

Publicidad