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Hablan los familiares de los heridos del grave accidente de autobús en Lleida: "La operación ha durado tres horas"

Un autobús ha chocado contra un edificio dejando al menos cuarenta heridos, de los cuales, siete están muy graves y cuatro en estado crítico. Todo ha ocurrido en Lleida, en torno a las 7 de la mañana cuando el vehículo salía de la estación de autobuses.

Basma

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Esta mañana un autobús ha chocado contra la fachada del edificio de la Diputación de Lleida. El impacto ha sido tan grande que ha dejado el vehículo completamente destrozado y asientos por todos lados, al menos cuarenta personas heridas, de las cuales siete están muy graves y cuatro en estado crítico.

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, confiesa que la conductora del autocar se había incorporado hace poco y llevaba a su lado un instructor que ha resultado uno de los heridos graves, de hecho, se le ha tenido que amputar una de sus extremidades.

El accidente ocurrió a las 7:00 horas y las personas que había en ese entonces han quedado horrorizadas. Los cuerpos de seguridad y sanitarios se han incorporado de forma inmediata para atender a los afectados, y, por el momento, la policía trabaja en las causas para esclarecer lo sucedido, aunque una primera hipótesis apunta a que la trabajadora perdió el control por nervios.

Nuestra reportera Andrea Suñé, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer más detalles y actualizaciones. Ha podido hablar con Basma, su madre y su hermana son parte de los afectados, cuenta que a su hermana le han tenido que intervenir de inmediato: "La operación ha durado casi tres horas", asegura. La protagonista comparte que ha sido un trayecto de camino al hospital lleno de agonía y que hay "Bastantes heridos y familias muy afectadas".

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