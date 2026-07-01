Hablan los familiares de los heridos del grave accidente de autobús en Lleida: "La operación ha durado tres horas"

Esta mañana un autobús ha chocado contra la fachada del edificio de la Diputación de Lleida. El impacto ha sido tan grande que ha dejado el vehículo completamente destrozado y asientos por todos lados, al menos cuarenta personas heridas, de las cuales siete están muy graves y cuatro en estado crítico.

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, confiesa que la conductora del autocar se había incorporado hace poco y llevaba a su lado un instructor que ha resultado uno de los heridos graves, de hecho, se le ha tenido que amputar una de sus extremidades.

El accidente ocurrió a las 7:00 horas y las personas que había en ese entonces han quedado horrorizadas. Los cuerpos de seguridad y sanitarios se han incorporado de forma inmediata para atender a los afectados, y, por el momento, la policía trabaja en las causas para esclarecer lo sucedido, aunque una primera hipótesis apunta a que la trabajadora perdió el control por nervios.

Nuestra reportera Andrea Suñé, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer más detalles y actualizaciones. Ha podido hablar con Basma, su madre y su hermana son parte de los afectados, cuenta que a su hermana le han tenido que intervenir de inmediato: "La operación ha durado casi tres horas", asegura. La protagonista comparte que ha sido un trayecto de camino al hospital lleno de agonía y que hay "Bastantes heridos y familias muy afectadas".

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