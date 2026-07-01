Hablamos con un amigo íntimo de Manolo Arjona, de Locomía, tras su fallecimiento: "Estaba bien, no doy crédito"

Manolo Arjona, quien fue integrante de Locomía hasta el año 2000, ha fallecido durante la madrugada del miércoles. A sus 58 años, ha muerto de manera repentina, dejando un profundo vacío en su entorno.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado Iván Sánchez, amigo íntimo de Manolo. Este se encuentra desolado porque hace apenas unas semanas pudo hablar con él. "Estaba bien, ilusionado, contento", afirma.

Iván Sánchez asegura que cuando hablaron, Manolo se mostró más vital que nunca. "No noté nada raro, al contrario", advierte, "me he llevado un palo muy muy grande".

Ahora, familiares y amigos dan el último adiós a Manolo Arjona en un tanatorio de Viladecans, pero según su hermana, no será hasta dentro de dos días aproximadamente, que quedará instalada la capilla ardiente.

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