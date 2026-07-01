Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

Hablamos con un amigo íntimo de Manolo Arjona, de Locomía, tras su fallecimiento: "Estaba bien, no doy crédito"

Manolo Arjona, antiguo integrante de Locomía, fallecía esta madrugada a sus 58 años. Su muerte ha sorprendido profundamente a su entorno, con la que hemos podido hablar en Y ahora Sonsoles.

Manolo Arjona

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Manolo Arjona, quien fue integrante de Locomía hasta el año 2000, ha fallecido durante la madrugada del miércoles. A sus 58 años, ha muerto de manera repentina, dejando un profundo vacío en su entorno.

Manolo Arjona

En Y ahora Sonsoles hemos hablado Iván Sánchez, amigo íntimo de Manolo. Este se encuentra desolado porque hace apenas unas semanas pudo hablar con él. "Estaba bien, ilusionado, contento", afirma.

Iván Sánchez asegura que cuando hablaron, Manolo se mostró más vital que nunca. "No noté nada raro, al contrario", advierte, "me he llevado un palo muy muy grande".

Ahora, familiares y amigos dan el último adiós a Manolo Arjona en un tanatorio de Viladecans, pero según su hermana, no será hasta dentro de dos días aproximadamente, que quedará instalada la capilla ardiente.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Manolo Arjona

Hablamos con un amigo íntimo de Manolo Arjona, de Locomía, tras su fallecimiento: "Estaba bien, no doy crédito"

Sonsoles Ónega emocionada

Sonsoles Ónega se rompe al recordar la historia de María de Villota, la joven promesa de la Fórmula 1 que falleció tras un accidente

Rincón de la Victoria

Detenidas tres personas tras hallar el cadáver de una mujer desaparecida hace tres años en un pozo del Rincón de la Victoria

Serafín
Lo vemos

El inspector Serafín Giraldo habla sobre uno de los actos más peligrosos del verano: saltar del balcón a la piscina

Visi
CRIMEN DE SUECA

La madre del menor de 13 años asesinado en Sueca, tras la reconstrucción que ha hecho el asesino confeso: "Algo está tapando"

Manolo Arjona
ÚLTIMA HORA

Fallece Manolo Arjona, integrante de Locomía, a sus 58 años: "Todo apunta a que pudo ser un fallo cardíaco"

El cantante, mítico integrante de Locomía hasta el año 2000, ha fallecido hoy de manera repentina a los 58 años. Hoy, sus familiares y amigos le dan el último adiós en Viladecans.

Leire y Edurne
contenido exclusivo

¿Quién conoce mejor a quién? Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire se someten al reto más divertido de La Voz Kids

Las coaches y sus asesoras ponen a prueba su complicidad respondiendo preguntas personales... y alguna respuesta sorprende más de la cuenta. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Basma

Hablan los familiares de los heridos del grave accidente de autobús en Lleida: "La operación ha durado tres horas"

Andrés

Andrés, el hombre que se llevó el Sorolla desaparecido "porque le gustaba el marco": "En cuanto vi las noticias, llamé a la policía"

Los aspirantes a las oposiciones de Profesores de Música y Artes Escénicas en Andalucía tendrán que aportar y transportar su propio piano

Opositores a la carga: Tienen que examinarse con el 'piano a cuestas'

Publicidad