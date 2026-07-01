La madre del menor de 13 años asesinado en Sueca, tras la reconstrucción que ha hecho el asesino confeso: "Algo está tapando"

Enero de 2026 fue un mes oscuro para el municipio valenciano de Sueca. Fue entonces cuando Álex, un joven de 13 años, era asesinado a manos de Juan Francisco, el padre de su amigo, que poco después confesaba los hechos.

Tras declararse prisión permanente y sin fianza para Juan Francisco, hoy el asesino confeso ha salido de prisión para regresar a Sueca. Juan Francisco ha vuelto a su casa, donde habría asesinado a Álex, para hacer una reconstrucción de los hechos.

Durante la reconstrucción, Juan Francisco se ha derrumbado y ha presentado una versión llena de contradicciones. Según su versión, salió del baño con un cuchillo y un bate, pese a que la policía encontró las armas homicidas allí. Además, no ha colaborado en la reconstrucción, ya que sigue sosteniendo que no recuerda nada de lo ocurrido aquel día.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Visi, la madre de Álex, a quien la reconstrucción de los hechos y el regreso de Juan Francisco a Sueca le ha afectado especialmente. "Nos pidió el juez que no fuésemos a la reconstrucción y lo hemos respetado", asegura Visi.

La madre de Álex confiesa que el paso del tiempo está haciendo el proceso aún más difícil. "Hay días que es insoportable vivir", señala.

Por su parte, Visi no cree la versión del asesino confeso, que sigue insistiendo en que no recuerda nada. "Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que está mintiendo", sostiene, "algo está tapando".

Las calles de Sueca vuelven a llenarse de insultos de "asesino" y pintadas en la casa del autor confeso del crimen ante la salida de prisión de este. Un hecho que vuelve a llevar a Visi al que fue el peor día de su vida.