¿Quién conoce mejor a quién? Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire se someten al reto más divertido de La Voz Kids

Después de compartir ensayos, decisiones difíciles y muchas horas de convivencia durante los Asaltos de La Voz Kids, Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire Martínez se han enfrentado a un divertido reto para descubrir cuánto se conocen realmente.

Detrás de las cámaras, coach y asesora tuvieron que responder a preguntas sobre la vida de la otra: ¿Dónde nació? ¿Tiene mascota? ¿Cuál es su mayor éxito? ¿Y cuál es su comida favorita? Un juego que puso a prueba la complicidad que han construido durante esta edición.

Entre aciertos, dudas y muchas risas, Ana Mena y Becky G demostraron la gran conexión que existe entre ellas, mientras que Edurne y Leire Martínez también sorprendieron con lo mucho que saben la una de la otra.

Un contenido exclusivo que deja ver el lado más cercano y espontáneo de las cuatro artistas y confirma que, además de formar un gran equipo sobre el escenario, también han creado una bonita amistad fuera de las cámaras.