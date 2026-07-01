contenido exclusivo
¿Quién conoce mejor a quién? Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire se someten al reto más divertido de La Voz Kids
Las coaches y sus asesoras ponen a prueba su complicidad respondiendo preguntas personales... y alguna respuesta sorprende más de la cuenta. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
Publicidad
Después de compartir ensayos, decisiones difíciles y muchas horas de convivencia durante los Asaltos de La Voz Kids, Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire Martínez se han enfrentado a un divertido reto para descubrir cuánto se conocen realmente.
Detrás de las cámaras, coach y asesora tuvieron que responder a preguntas sobre la vida de la otra: ¿Dónde nació? ¿Tiene mascota? ¿Cuál es su mayor éxito? ¿Y cuál es su comida favorita? Un juego que puso a prueba la complicidad que han construido durante esta edición.
Entre aciertos, dudas y muchas risas, Ana Mena y Becky G demostraron la gran conexión que existe entre ellas, mientras que Edurne y Leire Martínez también sorprendieron con lo mucho que saben la una de la otra.
Un contenido exclusivo que deja ver el lado más cercano y espontáneo de las cuatro artistas y confirma que, además de formar un gran equipo sobre el escenario, también han creado una bonita amistad fuera de las cámaras.
Publicidad