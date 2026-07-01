Detenidas tres personas tras hallar el cadáver de una mujer desaparecida hace tres años en un pozo del Rincón de la Victoria

La policía ha encontrado el cuerpo sin vida de Cristina, una joven desaparecida hace tres años en Rincón de la Victoria (Málaga). La joven, que ahora tendría 36 años, ha sido hallada en un pozo del municipio.

Según informa Carlos Quílez, el Grupo de Homicidios de Málaga, en colaboración con la Guardia Civil, ha llevado a cabo una investigación silenciosa "a lo Hornachos". Tres años después de la desaparición, han citado a declarar a una persona que, tras una hora de interrogatorio, se ha derrumbado y ha confesado los hechos.

Tras la confesión, el detenido ha llevado a las autoridades hasta el pozo en el que se ha encontrado el cuerpo de Claudia y ha confesado que llevó a cabo los hechos con la colaboración de otras dos personas, que también han sido detenidas.

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