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Andrés, el hombre que se llevó el Sorolla desaparecido "porque le gustaba el marco": "En cuanto vi las noticias, llamé a la policía"

La familia que se dejó un cuadro de Sorolla de gran valor sentimental olvidado en la calle, ya ha dado con él. Lo tenía Andrés Hurtado, un hombre murciano que se lo encontró mientras hacía turismo.

Andrés

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Una familia de Sevilla había dado por perdido un cuadro de Sorolla tras dejárselo olvidado en la calle. Sin embargo, finalmente se ha obrado el milagro y están a punto de recuperarlo.

Sorolla

Mientras cargaban las cosas en el coche para irse de vacaciones, la familia se dejó olvidado el lienzo apoyado en la acera. Lo encontró Andrés, un hombre murciano que estaba haciendo turismo por Sevilla y al que le llamó la atención el marco. "Dije qué marco más bonito, pues me lo llevo...", nos cuenta.

Gracias a la Inteligencia Artificial, Andrés descubrió que se trataba de un cuadro de gran valor. "Me lo tasaron y me dijeron que podía valer entre 40.000 euros hasta 150.000 euros", señala Andrés. Fue entonces cuando vio las noticias del Sorolla perdido y no dudó en llamar a la policía: "Mi tranquilidad vale más que todo esto".

Hoy, el Sorolla está a punto de volver a manos de sus dueños, que no esperaban poder recuperar el cuadro que tanto significaba para ellos. ¡Dale al play para ver su testimonio al completo!

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