El inspector Serafín Giraldo habla sobre uno de los actos más peligrosos del verano: saltar del balcón a la piscina

El verano es tiempo de relajación, calor y, en muchas ocasiones, desinhibición. Son bastantes las personas que se olvidan de las leyes y optan por hacer cosas que pueden terminar (y muchas veces lo hacen) en tragedia. Este es el caso de la mujer que tuvo relaciones sexuales en la carretera mientras la grababan y lo celebraba sin poner cuidado alguno.

Otro turista despistado dejó su furgoneta en el puerto con la mala suerte de la subida de la marea que arrastró al vehículo y era casi imposible llegar a él, en Guipúzcoa. También ocurrió en Murcia y A Coruña, sabiendo que estaba terminantemente prohibido aparcar en esas zonas. Imprudencias que convierten vacaciones en auténticos sustos que a veces, acaban en desgracias irreversibles.

Serafín Giraldo, inspector de policía asegura que ve este tipo de actos a menudo, nombra ejemplos como "controles con personas borrachas, fugas, siete u ocho en un mismo coche..." todos ellos en carreteras y con excusas absurdas. Por otro lado, habla de la ciudad, donde "hacen necesidades en un lugar público, sustraen ropa o destrozan retrovisores", algo que, sin duda, tienen consecuencias penales pero, parece no importarles.

El inspector cree que lo más peligroso es el 'balconing': "Saltar de balcón a balcón" o "a la propia piscina", o los retos virales como agredir a desconocidos, por ejemplo: 'La caza del pijo', lo graban y gracias a eso la policía los localiza y los detiene.

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