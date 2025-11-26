Belén, la limpiadora que se enfrentó a su presunto agresor sexual: "Tuve que defender mi integridad física"

Belén trabaja como limpiadora en Badajoz y fue precisamente durante una de sus jornadas laborales cuando vivió uno de los peores momentos de su vida: un hombre intentó agredirla sexualmente.

Mientras Belén limpiaba en la calle, un hombre se acercó a preguntarle algo, cuando de repente la intentó llevar a un sofá situado bajo un puente cercano. "Me hizo un gancho por detrás y me empezó a manosear", recuerda.

Armada de valor, Belén consiguió zafarse del presunto agresor y huir, pero decidió volver para grabarle en vídeo: "Tenía que tener pruebas". Fue cuando comenzó a grabarle, que este intentó huir y taparse la cara para evitar ser identificado, pero no pudo evitar que Belén le captara en vídeo.

Gracias a su vídeo, el presunto agresor ha sido identificado y está en prisión provisional. "Tuve que defender mi integridad física, era o él o yo", asegura.