Hablamos con ella
Belén, la limpiadora que se enfrentó a su presunto agresor sexual: "Tuve que defender mi integridad física"
Estaba trabajando por las calles de Badajoz, cuando un hombre intentó agredirla sexualmente. Esta no solo le plantó cara, sino que además lo grabó para que otras mujeres no pasaron por lo mismo.
Publicidad
Belén trabaja como limpiadora en Badajoz y fue precisamente durante una de sus jornadas laborales cuando vivió uno de los peores momentos de su vida: un hombre intentó agredirla sexualmente.
Mientras Belén limpiaba en la calle, un hombre se acercó a preguntarle algo, cuando de repente la intentó llevar a un sofá situado bajo un puente cercano. "Me hizo un gancho por detrás y me empezó a manosear", recuerda.
Armada de valor, Belén consiguió zafarse del presunto agresor y huir, pero decidió volver para grabarle en vídeo: "Tenía que tener pruebas". Fue cuando comenzó a grabarle, que este intentó huir y taparse la cara para evitar ser identificado, pero no pudo evitar que Belén le captara en vídeo.
Más Noticias
- Lorena Durán, la modelo de Victoria's Secret que lucha contra las etiquetas: "Nunca antes se había visto un cuerpo diferente allí"
- Menores aprendiendo a conducir sin carnet, ¿una irresponsabilidad?: "Aprendí a conducir con mis amigas con 16 años"
- Incredulidad ante las explicaciones de El Puma tras ser expulsado de un avión: "Pensó que debía tener un trato diferente"
Gracias a su vídeo, el presunto agresor ha sido identificado y está en prisión provisional. "Tuve que defender mi integridad física, era o él o yo", asegura.
Publicidad