Este viernes, tú decides: vota para ayudar a los coaches a elegir sus equipos en La Voz

Arranca la fase final de La Voz. A partir de este viernes, Antena 3 comienza las emisiones en directo del talent show más visto de la televisión. La Voz encarrila su recta final y elegirá a los semifinalistas de la edición en una gala llena de emociones y mucha música en directo.

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika vivirán una noche repleta de emoción y giros que llega tras el gran éxito alcanzado durante esta edición.

Capitaneado por Eva González, La Voz es el programa líder y más visto de la noche de los viernes, con un 13,4% de cuota media de pantalla, situándose por encima de sus competidores en su media de temporada. Alcanza más de un millón de seguidores de media y más de 3,4 millones de espectadores únicos.

La fase de Directos de La Voz fue todo un éxito en su anterior edición. Como el pasado año, los espectadores de La Voz podrán votar a través de la web del programa. El año pasado se recibieron en todas las votaciones casi 800.000 votos.

Así será la primera gala de Directos de La Voz

Comienza la fase final de La Voz y llegan los Directos. Malú cantará con los 16 talents que han llegado a esta fase el tema principal de ‘Sueños de libertad’, la serie más vista de la televisión que arrasa cada tarde en Antena 3. La gala continuará con las actuaciones individuales de los 16 talents que han llegado hasta esta fase. Todos los coaches llegan a los Directos con cuatro talents en su equipo:

Mika llega a la fase decisiva con su pase directo, Pedro; el robo al equipo de Malú, Diva Oliveira; y los dos vencedores del Asalto Final, Jake Miagra y Javier Barrera.

Pablo López afrontará el primer directo con cuatro artistas en su equipo: su apuesta más personal, Aroa; el robo al equipo de Yatra, Antía; y sus dos vencedores en el Asalto Final, Estefanía y Ferrán.

Malú se enfrenta a los Directos con Victoria, su pase directo; Elena “La Cangreja” como robo al equipo de Pablo López; y las dos voces clasificadas en el Asalto Final, Nayo y Audrey.

Sebastián Yatra llega a esta fase con su pase directo, Oihan; su robo a Mika, Cayetano; y sus artistas clasificados en el Asalto Final, Kimy Touw y Borja “El gato CHP”.

Durante la noche los espectadores podrán votar desde sus casas a sus favoritos de cada equipo y las sorpresas estarán garantizadas, ya que cada coach podrá contar, como mínimo, con un artista en la Semifinal de La Voz, pero el resto de la mecánica la irán descubriendo a lo largo de la gala.