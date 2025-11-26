En plató
Lorena Durán, la modelo de Victoria's Secret que lucha contra las etiquetas: "Nunca antes se había visto un cuerpo diferente allí"
A los 15 años, su cuerpo cambió drásticamente y pensó que no pòdría ser modelo. Sin embargo, Lorena Durán luchó por demostrar que todos los cuerpos son válidos y bellos, llegando a convertirse en la primera modelo de "talla no regular" de Victoria's Secret.
Publicidad
Los sueños de Lorena Durán siempre tenían un mismo escenario: las pasarelas. Su pasión por la moda le hizo querer desfilar desde los tres años, pero tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos para conseguirlo.
Un tratamiento hormonal hizo que su cuerpo cambiara a los 15 años, aumentando de talla drásticamente. Mucha gente le decía que, si quería ser modelo, debía adelgazar y que no encajaba en los estándares. "La gente me preguntaba si se podía ser modelo con una talla 42", confiesa.
Pese a las críticas, Lorena persiguió su sueño, hasta convertirse en la primera modelo de "talla no regular" de Victoria's Secret. "Al principio pensé que se habían equivocado porque nunca antes se había visto un cuerpo diferente en Victoria Secret", señala.
Más Noticias
- Menores aprendiendo a conducir sin carnet, ¿una irresponsabilidad?: "Aprendí a conducir con mis amigas con 16 años"
- Incredulidad ante las explicaciones de El Puma tras ser expulsado de un avión: "Pensó que debía tener un trato diferente"
- Analizamos la primera entrevista del rey emérito tras sus memorias: "Se ha mostrado más moderado con la idea de volver a España"
Hoy, Lorena quiere reivindicar el respeto y el valor de todos los cuerpos, asegurando que las etiquetas y las tallas tan solo sirven para reducir a las personas: "Todas somos mujeres increíbles". ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
Publicidad