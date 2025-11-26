Menores aprendiendo a conducir sin carnet, ¿una irresponsabilidad?: "Aprendí a conducir con mis amigas con 16 años"

Una mujer de Guipúzcoa está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial. Esta subió un vídeo a redes en el que dejaba conducir su vehículo a su hijo de 10 años.

El vídeo ha indignado a miles de usuarios, que aseguran que es una auténtica irresponsabilidad dejar que menores se pongan al volante. "Es un peligro para ellos y para los demás", nos cuenta Rosa Vila, profesora de autoescuela.

Sin embargo, Keka es una de las que aprendió a conducir con sus amigas a los 16 años. "Una de ellas tenía carnet y coche y nos enseñaba lo básico", confiesa.

Mientras para algunos poner a menores al volante es algo impensable, para otros es algo que debería incentivarse. Y tú, ¿qué opinas?