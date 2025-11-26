Antena 3 LogoAntena3
Menores aprendiendo a conducir sin carnet, ¿una irresponsabilidad?: "Aprendí a conducir con mis amigas con 16 años"

Una madre ha abierto un caluroso debate en redes, subiendo un vídeo en el que deja a su hijo de 10 años conducir su coche. ¿Es una práctica temeraria o ayuda a los niños para el futuro?

Keka

Una mujer de Guipúzcoa está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial. Esta subió un vídeo a redes en el que dejaba conducir su vehículo a su hijo de 10 años.

El vídeo ha indignado a miles de usuarios, que aseguran que es una auténtica irresponsabilidad dejar que menores se pongan al volante. "Es un peligro para ellos y para los demás", nos cuenta Rosa Vila, profesora de autoescuela.

Sin embargo, Keka es una de las que aprendió a conducir con sus amigas a los 16 años. "Una de ellas tenía carnet y coche y nos enseñaba lo básico", confiesa.

Mientras para algunos poner a menores al volante es algo impensable, para otros es algo que debería incentivarse. Y tú, ¿qué opinas?

El título de Miss España la convirtió en un personaje público que, desde entonces, no ha dejado de copar titulares. Hoy Elisabeth Reyes nos cuenta cómo le afectó la corona y el calvario que vivió para cumplir su verdadero sueño: ser madre.

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”

