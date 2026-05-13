Los síntomas que pueden hacer que el hantavirus se vuelva mortal: "Lo que hace saltar todas las alarmas es la dificultad respiratoria"

El hantavirus sigue generando tensión a nivel global. Mientras los españoles continúan bajo supervisión médica y confinados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, varios países siguen pendientes de sus respectivos positivos.

Ya son 11 los casos sospechosos de hantavirus, 9 de ellos confirmados. Uno de los que más preocupa actualmente es el de la mujer francesa, que se encuentra ingresada en estado crítico.

El virus suele presentarse como un cuadro febril, aunque puede resultar mortal. Según nos cuenta José Garnacho, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, el síntoma que debe hacer saltar las alarmas es la dificultad respiratoria.

Cuando la enfermedad se agrava, lo primordial es evitar el fallo renal y pulmonar. "Hay otro dato muy alarmante, cuando la dificultad respiratoria se suma a la tensión arterial baja, entonces el siguiente paso será una afectación renal". ¡Toda la información sobre el comportamiento del virus, en el vídeo de arriba!