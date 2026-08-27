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Silvia, sobre el acoso que sufre su hija a través de las redes sociales: "Ella quiere dejar de sufrir"

Laura es una joven de 23 años que actualmente no se atreve a salir a la calle por todo el acoso que recibe a través de las redes sociales. Su madre ha decidido darle voz a la situación desde el programa, cansada de vivir con el miedo de que un día su hija no esté más.

Silvia

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Todo comenzó hace dos años cuando Laura rompió con su novio y decidió empezar a hacer vídeos en redes sociales hablando de ella misma y de su ruptura. Rocío, la nueva novia del chico, se metía en sus directos de TikTok y le exigía que dejara de hablar de él y de su relación pasada, de lo contrario, habría consecuencias.

Empezaron a llegar los insultos, las amenazas y a involucrarse en el conflicto familiares de Rocío. Le llegaban mensajes como: "rajate la cara" o "tómate pastillas", teniendo en cuenta que Laura sufre un Trastorno Límite de la Personalidad, el único motivo por el que sale de casa para acudir a sus citas con el psiquiatra.

Sin embargo, su madre, Silvia, nos relata que el peor episodio fue cuando la madre de Rocío publicó una fotografía con indirectas dirigidas a Laura. La jóven sufrió un fuerte ataque de ansiedad y se tomó un bote de pastillas. Silvia tuvo que llamar a la ambulancia y a la Policía. Pese a que, Laura sigue con vida, teme que un día de estos no haya una segunda oportunidad.

"Mi hija no tiene vida porque no puede salir a la calle" explica Silvia. Relata que Laura está atravesando un mal momento y debido a los problemas de salud mental "No es fuerte mentalmente". Además, confiesa que cuando le mandan mensajes e incitan a que se raje, ella lo ha hecho.

"Mi hija lo que quiere es dejar de sufrir" reconoce entre lágrimas. "Si no puede salir a la calle y tampoco conectarse" Silvia afirma que su hija le ha respondido "me muero".

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