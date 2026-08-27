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Carlai es alérgica a los animales y no puede hacer vida normal: "No puedo ir a ningún sitio porque me ahogo"

La vida de Carlai está condicionada por su alergia. Es alérgica a los animales y denuncia que su día a día está más adaptado a ellos que a su condición.

Carlai

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Carlai tiene una alergia que le condiciona toda su vida. A sus 26 años, es alérgica a los animales y denuncia que la Ley de Bienestar Animal que se aprobó en 2023 pone en riesgo su vida.

Esta ley permite a los animales acceder a establecimientos y al transporte público. Una medida que, aunque incluye a los animales, deja fuera a personas que, como Carlai, no pueden convivir con ellos.

"Si entro en un sitio donde antes ha entrado antes un animal, fácilmente puedo notar que me ahogo", afirma Carlai, "aunque el animal ya no esté, deja rastro y afecta a mi alergia grave".

Carlai ha hecho una petición a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, para que estudien medidas que eviten la reclusión social de personas como ella. "Ahora es imposible ir a ningún sitio", señala. Su padre, por ejemplo, lanza una pregunta: "Si los perros no compran, ¿por qué tienen que entrar a las tiendas?".

Personas como Carlai se ven obligadas a encerrarse en casa ante una ley que, para ellos, es demasiado permisiva. Por eso, exigen una solución a las autoridades.

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