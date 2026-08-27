GRABA LA ESCENA
Manuel denuncia abuso policial en Benalmádena: "Vi cómo le levantaba la mano a un amigo y le decía insultos racistas"
La actuación de unos policías en un parque de skate en Benalmádena ha desatado la polémica. Según Manuel, quien grabó y difundió las imágenes, hubo abuso de poder.
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Manuel, un joven de Benalmádena, ha difundido un vídeo de una polémica actuación policial. Según el autor de las imágenes, tanto él como un amigo suyo sufrieron una agresión por parte de uno de los agentes, que además se negó a identificarse.
Todo ocurrió a raíz de una discusión entre un skater y un padre que estaba allí. Un testigo llamó a la policía y, cuando llegaron, uno de los agentes comenzó a proferir, según Manuel, comentarios racistas contra su amigo.
Tras sufrir una presunta agresión por parte del agente, este se habría negado a identificarse, por lo que Manuel decidió grabar la escena y difundirla. "Cuando vi que levantaba la mano un milisegundo... dije no", advierte.
Pese a que Manuel sabe que no está bien difundir el vídeo, denuncia un presunto abuso de poder por parte de la policía. "Yo he sufrido daños morales muy graves, tengo miedo de salir a la calle", afirma Manuel.
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