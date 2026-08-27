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Hablamos con un español en Nepal, incapaz de subir al Tíbet por la riada: "He tenido suerte de que haya ocurrido antes"

Alrededor de 1.400 personas continúan desaparecidas en la riada sin precedentes que ha arrasado Nepal. Una catástrofe que nos deja cifras devastadoras.

Español en Nepal

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Nepal atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Una riada sacudía ayer el país, dejando un balance devastador: más de 300 fallecidos y alrededor de 1400 desaparecidos.

Pese a que las cifras aún son provisionales, Exteriores eleva a 4 la cifra de españoles no localizados. Además, la mayoría de los desaparecidos son turistas, ya que el país recibe un gran número de ellos durante el mes de agosto, en su mayoría de origen indio.

"Yo tenía que estar subiendo al Tíbet", afirma Ramón, un español en Nepal que tenía previsto el viaje en los próximos días, "he tenido suerte de que esto haya ocurrido antes".

Según nos cuenta, por ahora no pueden emprender el viaje, que se ha pospuesto hasta nueva orden. "Hay una web donde se marcan las carreteras que se pueden utilizar, no hay manera de comunicarse entre algunas ciudades...", señala, "no tenemos mucha información".

La riada ha estado causada por un terremoto. Una catástrofe de la que los nepalíes temen que tardarán mucho en recuperarse.

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