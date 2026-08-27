Sara Battharai, superviviente de la riada de Nepal: "Sobreviví milagrosamente al desastre"

Nepal atraviesa una situación crítica tras las devastadoras inundaciones que han azotado el país. El balance provisional supera ya los 350 fallecidos y los 1.400 desaparecidos. Además, el Ministerio de Exteriores ha elevado a cuatro la cifra de españoles desaparecidos.

Desde el programa hemos podido hablar con Sara Battharai, una de las supervivientes de este trágico desastre natural. "Sobreviví milagrosamente al desastre", asegura Sara, que se encontraba en la zona apenas unas horas antes de que la riada arrasara todo a su paso.

Sara acababa de salir del distrito de Nuwacot cuando recibió el aviso de que se aproximaba una inundación. Sin embargo, reconoce que no le dio demasiada importancia: "No me lo tomé en serio y mi familia tampoco", explica, ya que las inundaciones son habituales durante esta época del año.

Horas después, la situación cambió por completo. "Más tarde nos dimos cuenta de que era una inundación mucho mayor que estaba arrasando con toda la ciudad", relata. La magnitud de la riada provocó el miedo entre los vecinos, aunque finalmente el agua se detuvo a "un kilómetro de mi casa".

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