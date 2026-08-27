EXCLUSIVA
El conductor que olvidó a un hombre de 84 años en el autobús, y que falleció, queda en libertad: "Estoy destrozado"
El conductor que olvidó a un anciano en el minibús durante ocho horas, era un auxiliar. Esta misma mañana ha sido puesto en libertad tras declarar ante el juez junto a la auxiliar sanitaria que le acompañaba durante el trayecto.
Publicidad
El conductor del minibús en el que viajaba Miguel, un hombre de 84 años que posteriormente falleció, ha sido detenido. La Guardia Civil también investiga a la auxiliar sanitaria de la residencia que acompañaba al anciano durante el trayecto. Todo apunta a un posible delito de homicidio por imprudencia grave, después de que Miguel permaneciera durante ocho horas en el interior del vehículo, soportando temperaturas cercanas a los 30 grados.
La familia de la víctima considera que "fallaron todos los mecanismos de control". Recuerdan que Miguel seguía una medicación muy exhaustiva y que no tomó ninguno de sus medicamentos durante esas horas. Además, aseguran que no desayunó, ni almorzó ni comió, y que nadie se percató de que el hombre no había bajado del minibús.
El periodista de sucesos Carlos Quílez ha podido hablar con el conductor, de 30 años, quien le aseguró: "Estoy destrozado". El joven también manifestó sentirse «violentado» a la hora de explicar lo ocurrido y aportar detalles, especialmente después de haber pasado cuatro horas declarando ante el juez.
Según Quílez, el conductor es un joven sobre el que recae "el grueso del peso de ese despiste monumental". La auxiliar sanitaria también ha prestado declaración en calidad de detenida. Por el momento, ninguno de los dos ha pasado a disposición judicial, mientras la Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Miguel.
Según nuestro reportero José Domingo, el conductor habría sido puesto en libertad esta misma mañana y mientras declaraba en el Juzgado ha tenido que parar en diferentes ocasiones a beber agua y recomponerse. Se trataba de un auxiliar que estaba sustituyendo al conductor habitual.
Más Noticias
- Carlai es alérgica a los animales y no puede hacer vida normal: "No puedo ir a ningún sitio porque me ahogo"
- Manuel denuncia abuso policial en Benalmádena: "Vi cómo le levantaba la mano a un amigo y le decía insultos racistas"
- Silvia, sobre el acoso que sufre su hija a través de las redes sociales: "Ella quiere dejar de sufrir"
Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad