El desternillante 'pique' entre Juan del Val y Pablo Motos por el arroz de Nuria Roca: "¿Eres hijo mío?"

Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos estaban dispuestos a despedir cada semana con su habitual tertulia de actualidad pero, antes de comenzar a repasar los temas de la semana, Juan ha desvelado una desternillante anécdota.

El colaborador, entre risas, ha reprochado a Nuria, su mujer, que le haya llevado un tupper de su arroz al horno a Pablo en vez de guardárselo a él. Según ha contado, ella le había dicho que se lo habían comido sus hijos pero se ha llevado la sorpresa al llegar al programa.

"¿Eres hijo mío?", le ha dicho el tertuliano al presentador en tono irónico asegurando que a él también le hubiese hecho mucha ilusión comerlo. ¡No te lo pierdas!