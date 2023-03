Shakira arrasa en Nueva York nada más llegar al aeropuerto: ¡Ha desatado la locura!

Shakira ha aterrizado en Nueva York y ha desatado la locura en el aeropuerto. Decenas de fans decidieron ir a recibir a su cantante favorita nada más pisar Estados Unidos, por lo que ella tuvo que salir escoltada.

En apenas unas horas, la colombiana cantará por primera vez con Bizarrap la colaboración de la que llevamos semanas hablando, y lo hará en uno de los programas con más éxito del país: el Show de Jimmy Fallon.

No obstante, Shakira no ha volado como si nada, sino que lo ha dejado todo bien atado en Barcelona. La bruja ha vuelto a su balcón y mira desafiante a sus suegros, aunque no sabemos si ella se mudará también con la colombiana y sus hijos cuando se vayan a Miami.

Un hecho que se prevé, sucederá el próximo 1 de abril, es decir, en apenas 20 días. Eso sí, Gerard Piqué todavía no tiene notificación por parte de ella de que este sea finalmente el día elegido. Shakira, por su parte, cuenta ya las horas para irse de España.