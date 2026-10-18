Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!

El coach ha intentado comunicarse en el idioma de la talent lírica, mientras su compañera ha desvelado que vivió en China y conoce algo de mandarín.

¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!

¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!

Publicidad

Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz siguen dejando momentos de lo más sorprendentes. Lingyun Jiang ha conquistado a Mika con su talento lírico y el coach no ha dudado en apostar por ella para incorporarla a su equipo.

Después de su actuación, Mika ha querido acercarse a la talent de una forma muy especial: ¡intentando hablar con ella en chino! El artista ha hecho todo lo posible por comunicarse en su idioma, protagonizando una divertida charla que ha dejado ver su interés por conocer mejor a la nueva integrante de su equipo.

Pero la gran sorpresa ha llegado con Lola Índigo. La coach ha confesado que vivió en China y que sabe algo de mandarín, dejando a todos sorprendidos con esta faceta desconocida. ¡Una conversación que ha demostrado que en La Voz el talento no entiende de idiomas!

Melendi y Lola Índigo en La Voz

“Esto va a ser duro”, el próximo viernes, penúltimas Audiciones de La Voz

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

José Ramón de la Morena recuerda las dificultades de emitir El Larguero desde el Tour de Francia: "Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

José Ramón de la Morena recuerda las dificultades de emitir El Larguero desde el Tour de Francia: "Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!

¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en El Hormiguero

'Aliento de dragón': Dabiz Muñoz presenta en El Hormiguero su nuevo panettone negro tras seis meses de trabajo

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz
Mejores momentos | Audiciones

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz

Pablo López usa el botón del arrepentimiento y le da una segunda oportunidad a Ambrosio en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Pablo López usa el botón del arrepentimiento y le da una segunda oportunidad a Ambrosio en La Voz

Máximo Huerta confiesa que los duelos amorosos le duran mucho: "Siento durante mucho tiempo"
DECLARACIÓN

Máximo Huerta confiesa que los duelos amorosos le duran mucho: "Siento durante mucho tiempo"

El escritor recuerda su primer amor, Amparo, y explica cómo las experiencias de su infancia le han convertido en una persona fuerte emocionalmente.

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”
Mejores momentos | Audiciones

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”

La talent ha querido recordar al cantante de Extremoduro interpretando 'Si te vas' durante las Audiciones a ciegas.

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

Marc Giró en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

“¡Parecía el Amazonas!”: las semillas que plantó Marc Giró y que brotaron sin control

Nuria Roca

Terminó en la cama de sus suegros el primer día: la surrealista caída de Nuria Roca al conocer a los padres de Juan del Val

Publicidad