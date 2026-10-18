¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!

Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz siguen dejando momentos de lo más sorprendentes. Lingyun Jiang ha conquistado a Mika con su talento lírico y el coach no ha dudado en apostar por ella para incorporarla a su equipo.

Después de su actuación, Mika ha querido acercarse a la talent de una forma muy especial: ¡intentando hablar con ella en chino! El artista ha hecho todo lo posible por comunicarse en su idioma, protagonizando una divertida charla que ha dejado ver su interés por conocer mejor a la nueva integrante de su equipo.

Pero la gran sorpresa ha llegado con Lola Índigo. La coach ha confesado que vivió en China y que sabe algo de mandarín, dejando a todos sorprendidos con esta faceta desconocida. ¡Una conversación que ha demostrado que en La Voz el talento no entiende de idiomas!