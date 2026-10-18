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¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz

La talent pensaba que iba a acudir a un evento, pero su hermana le tenía preparada una sorpresa que jamás olvidará.

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz

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Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz nos han dejado uno de los momentos más emotivos de la noche. Olga Doménech ha llegado al programa sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una de las oportunidades musicales más importantes de su vida.

Su hermana ha sido la encargada de prepararle una sorpresa de lo más especial. Haciéndole creer que iban a acudir a un evento, la ha llevado directamente hasta el plató de La Voz, donde Olga ha descubierto que iba a tener la oportunidad de demostrar su talento ante los coaches.

La emoción se ha apoderado de la talent, que no ha podido contener las lágrimas al descubrir lo que estaba ocurriendo. Allí le esperaba Eva González, que ha sido la encargada de recibirla antes de vivir una experiencia que jamás olvidará. ¡No te pierdas su emocionante reacción!

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