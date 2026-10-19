Esperanza Aguirre (PP), sobre la campaña electoral del PSOE: "Pedro Sánchez es un virtuoso de la trampa"

Los partidos se encuentran ya en plena precampaña electoral. Los comicios están a la vuelta de la esquina, concretamente a 41 días.

En este marco, y tras las últimas polémicas que han sacudido al PSOE, como la dimisión de su portavoz, Montse Mínguez, y el beso entre el presidente del Gobierno y su mujer durante el Comité Federal, la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre, ha atendido a los micrófonos de 'Espejo Público' para analizar los movimientos de los socialistas de cara a las elecciones.

"Cuando la hipocrsía se pone de manifiesto tan claramente, no se puede aguantar"

Para Aguirre, las dimisiones no son un gesto habitual entre los socialistas. La decisión de Mínguez llega tras las recientes informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja y la contradicción que supone con el discurso de la portavoz sobre vivienda, pese a que ella ha defendido la "legalidad" de las operaciones de su novio. Aguirre no descarta que la decisión de abandonar la política haya venido marcada desde el propio partido.

"La hipocresía, que es de lo que viven estos señores, cuando se pone de manifiesto tan claramente, no se puede aguantar", ha sentenciado. Aun así, ha considerado que la "dimisión es un gesto de dignidad". En este contexto, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado las tres dimisiones que presentó a lo largo de su trayectoria política.

"Si gana nos quiere llevar a Venezuela o a la Argentina anterior a Milei"

Al hilo de las polémicas que marcan la precampaña, la expresidenta madrileña también ha valorado el beso entre el presidente del Gobierno y su mujer durante el Comité Federal del PSOE. A Aguirre no le ha sorprendido la escena, que considera "propia de Sánchez". De hecho, la ha comparado con imágenes similares de Maduro y los Kirchner para advertir: "Ya sabemos adónde nos quiere llevar si gana, a Venezuela o a la Argentina anterior a Milei". Tras estas declaraciones, ha pedido a los españoles que voten para propiciar un cambio de Gobierno.

"Estamos de moderaditos hasta las narices, la inmigración es un problema"

Un eventual cambio de Ejecutivo, según las previsiones electorales, podría no traducirse en una mayoría absoluta del PP, sino en un pacto con Vox, una opción que Aguirre siempre ha defendido. "Estamos de moderaditos, tibios y equidistantes hasta las narices. Eso fue la campaña de 2023 y no la queremos repetir", ha asegurado. La expresidenta ha señalado la inmigración como un "problema" y se ha preguntado: "¿Por qué, porque lo defienda Vox, no lo vamos a defender nosotros?".

"Todas las trampas que pueda hacer las hará"

Según los datos de las últimas encuestas, un Gobierno de coalición entre PP y Vox podría imponerse en el 80 % del mapa electoral. Pese a ello, Sánchez se muestra "animado y optimista" de cara al próximo 29 de noviembre y está convencido de que su Gobierno continuará, "si no de una manera, de otra".

Para Aguirre, estas últimas palabras del presidente reflejan que Sánchez es un "virtuoso de la trampa". La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha aludido a la ley de nietos y a otras supuestas "trampas" que, a su juicio, el PSOE utilizará para ganar las elecciones: "Todas las que pueda hacer las hará".

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