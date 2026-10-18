Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Menuda pintaza!

'Aliento de dragón': Dabiz Muñoz presenta en El Hormiguero su nuevo panettone negro tras seis meses de trabajo

Dabiz Muñoz ha vuelto a romper los esquemas de la repostería navideña con su última creación gastronómica.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en El Hormiguero

'Aliento de dragón': Dabiz Muñoz presenta en El Hormiguero su nuevo panettone negro tras seis meses de trabajo

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

La visita de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche a El Hormiguero trajo consigo una sorpresa muy dulce y sorprendente para el público de Antena 3. El cocinero presentó en exclusiva su gran novedad para esta temporada: un impactante panettone de masa negra que no dejó indiferente a nadie en la mesa de Pablo Motos.

Bajo el sugerente nombre de 'Aliento de dragón', el dulce destaca por su tonalidad oscura y una esponjosidad única que sorprendió a los propios colaboradores.

El llamativo color negro de 'Aliento de dragón' se consigue mediante la incorporación de carbón activo elaborado a partir de cáscaras de coco carbonizadas y cocidas a altas presiones de vapor. En cuanto al sabor, la elaboración destaca por el uso de mantequilla tostada y unos matices a piruleta de cerezas que aportan un toque ácido y contrastado.

Seis meses de pruebas junto al maestro Raúl Asencio

Para llevar a cabo esta receta, el chef ha colaborado estrechamente con el maestro panettonero Raúl Asencio, presente entre el público de El Hormiguero, y a quien definió como un verdadero "artista" capaz de plasmar todas sus exigencias culinarias en la masa.

Detrás de este lanzamiento hay un intenso proceso de desarrollo que se ha prolongado durante medio año. "Nos hemos tirado realmente casi seis meses haciendo el panettone, complicándole la vida con diferentes cosas y sabores", explicó Dabiz Muñoz en el programa de Antena 3.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en El Hormiguero

'Aliento de dragón': Dabiz Muñoz presenta en El Hormiguero su nuevo panettone negro tras seis meses de trabajo

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz

Pablo López usa el botón del arrepentimiento y le da una segunda oportunidad a Ambrosio en La Voz

Pablo López usa el botón del arrepentimiento y le da una segunda oportunidad a Ambrosio en La Voz

Máximo Huerta confiesa que los duelos amorosos le duran mucho: "Siento durante mucho tiempo"
DECLARACIÓN

Máximo Huerta confiesa que los duelos amorosos le duran mucho: "Siento durante mucho tiempo"

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”
Mejores momentos | Audiciones

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ
¡Curiosidad!

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

La voltereta que se da apoyando la cabeza en el suelo tiene un nombre específico y fue una de la respuestas que acertó el concursante en Pasapalabra.

Marc Giró en Cocina abierta de Joseba Arguiñano
ASÍ LO HA CONTADO

“¡Parecía el Amazonas!”: las semillas que plantó Marc Giró y que brotaron sin control

Mientras adornaban la recién preparada merluza, Marc Giró ha sacado a relucir una curiosa anécdota que vivió plantando perejil en su propia casa.

Nuria Roca

Terminó en la cama de sus suegros el primer día: la surrealista caída de Nuria Roca al conocer a los padres de Juan del Val

El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”

Laura Moure derrite a sus seguidores al mostrar por primera vez la preciosa mirada de su hija Zoe

Roca Rey y Tana Rivera

Tana Rivera y Roca Rey: de los rumores de boda a la ruptura por la presión mediática

Publicidad