'Aliento de dragón': Dabiz Muñoz presenta en El Hormiguero su nuevo panettone negro tras seis meses de trabajo

La visita de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche a El Hormiguero trajo consigo una sorpresa muy dulce y sorprendente para el público de Antena 3. El cocinero presentó en exclusiva su gran novedad para esta temporada: un impactante panettone de masa negra que no dejó indiferente a nadie en la mesa de Pablo Motos.

Bajo el sugerente nombre de 'Aliento de dragón', el dulce destaca por su tonalidad oscura y una esponjosidad única que sorprendió a los propios colaboradores.

El llamativo color negro de 'Aliento de dragón' se consigue mediante la incorporación de carbón activo elaborado a partir de cáscaras de coco carbonizadas y cocidas a altas presiones de vapor. En cuanto al sabor, la elaboración destaca por el uso de mantequilla tostada y unos matices a piruleta de cerezas que aportan un toque ácido y contrastado.

Seis meses de pruebas junto al maestro Raúl Asencio

Para llevar a cabo esta receta, el chef ha colaborado estrechamente con el maestro panettonero Raúl Asencio, presente entre el público de El Hormiguero, y a quien definió como un verdadero "artista" capaz de plasmar todas sus exigencias culinarias en la masa.

Detrás de este lanzamiento hay un intenso proceso de desarrollo que se ha prolongado durante medio año. "Nos hemos tirado realmente casi seis meses haciendo el panettone, complicándole la vida con diferentes cosas y sabores", explicó Dabiz Muñoz en el programa de Antena 3.