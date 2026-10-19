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Entrevista a Carlos Cuerpo en Espejo Público: el ministro de Economía responde este lunes a las preguntas de Susanna Griso

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo responde a las preguntas de Susanna Griso, marcadas por la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N. También hablará sobre la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

Carlos Cuerpo en Espejo Público

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Manuel Pinardo
Publicado:

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, responde este lunes a las preguntas de Susanna Griso en un contexto de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N. La entrevista abordará varios temas entre los que destaca la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez después de la controversia suscitada por la cartera inmobiliaria de su pareja, que dispone de "30 pisos" destinados al alquiler. La polémica ha cobrado especial relevancia por el discurso del partido contra los "rentistas".

Además, el ministro será preguntado por su no inclusión en las listas del PSOE y hablaremos de los "martes sociales" que el Gobierno pone en marcha antes de las elecciones. Mañana se aprobará en el Consejo de Ministros un paquete con ampliaciones de derechos y mejoras de algunas pensiones.

Entre otras cuestiones, también se le preguntará por el acto de Pedro Sánchez con Begoña Gómez marcado, entre otras cosas, por la ausencia de García-Page en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada, protagonizando una emotiva escena en la que dirigió unas palabras a su mujer: "Begoña, quería darte las gracias por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer. Que lo escuchen alto y claro 'te quiero'", dijo tras abrazarla y besarla.

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