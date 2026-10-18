Pablo López usa el botón del arrepentimiento y le da una segunda oportunidad a Ambrosio en La Voz

Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz siguen dejando momentos inesperados. Ambrosio se ha subido al escenario con la ilusión de conquistar a los coaches, pero su actuación ha terminado sin que ninguno de ellos pulsase el botón para incorporarle a su equipo.

Sin embargo, Pablo López no ha querido quedarse con esa espinita clavada y ha decidido darle una segunda oportunidad. El coach ha pulsado el botón del arrepentimiento, permitiendo que Ambrosio pueda continuar su camino en el programa pese a no haberse girado durante su actuación.

El talent no podía creerse lo que estaba ocurriendo y ha reaccionado con una enorme emoción al abrazar al artista. "¡No me lo creo!", ha exclamado, agradecido por una oportunidad que puede cambiar por completo su paso por La Voz. ¡No te lo pierdas!