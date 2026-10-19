Esta noche, Pepe Navarro y Florentino Fernández visitarán El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Pepe Navarro y Florentino Fernández, dos de los rostros más conocidos de la televisión española. Ambos visitan el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus respectivos proyectos profesionales y recordar algunos de los momentos más destacados de sus trayectorias, marcadas por el entretenimiento, el humor y numerosos éxitos televisivos.

Durante la entrevista, Pepe Navarro y Flo compartirán algunas de las anécdotas que han vivido a lo largo de sus años en televisión y repasarán experiencias que han marcado sus carreras. Una visita que promete estar llena de recuerdos, risas y momentos divertidos.

Sobre ellos:

Pepe Navarro es uno de los presentadores más conocidos de la televisión española, especialmente por su trabajo al frente de programas como Esta noche cruzamos el Mississippi y La sonrisa del pelícano. Por su parte, Florentino Fernández, conocido popularmente como Flo, cuenta con una extensa trayectoria como humorista, actor y presentador, y ha participado en numerosos formatos de entretenimiento y comedia.