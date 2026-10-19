Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Pepe Navarro y Florentino Fernández visitarán El Hormiguero

Los presentadores llegan al programa para compartir su actualidad y recordar grandes momentos de sus carreras.

Pepe Navarro y Florentino Fernández

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Pepe Navarro y Florentino Fernández, dos de los rostros más conocidos de la televisión española. Ambos visitan el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus respectivos proyectos profesionales y recordar algunos de los momentos más destacados de sus trayectorias, marcadas por el entretenimiento, el humor y numerosos éxitos televisivos.

Durante la entrevista, Pepe Navarro y Flo compartirán algunas de las anécdotas que han vivido a lo largo de sus años en televisión y repasarán experiencias que han marcado sus carreras. Una visita que promete estar llena de recuerdos, risas y momentos divertidos.

Sobre ellos:

Pepe Navarro es uno de los presentadores más conocidos de la televisión española, especialmente por su trabajo al frente de programas como Esta noche cruzamos el Mississippi y La sonrisa del pelícano. Por su parte, Florentino Fernández, conocido popularmente como Flo, cuenta con una extensa trayectoria como humorista, actor y presentador, y ha participado en numerosos formatos de entretenimiento y comedia.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Invitados

Publicidad

Programas

Pepe Navarro y Florentino Fernández

Esta noche, Pepe Navarro y Florentino Fernández visitarán El Hormiguero

Carlos Cuerpo en Espejo Público

Entrevista a Carlos Cuerpo en Espejo Público: el ministro de Economía responde este lunes a las preguntas de Susanna Griso

José Ramón de la Morena recuerda las dificultades de emitir El Larguero desde el Tour de Francia: "Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

José Ramón de la Morena recuerda las dificultades de emitir El Larguero desde el Tour de Francia: "Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!
Mejores momentos | Audiciones

¡Mika habla en chino con Lingyun Jiang y Lola Índigo sorprende con su mandarín en La Voz!

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en El Hormiguero
¡Menuda pintaza!

'Aliento de dragón': Dabiz Muñoz presenta en El Hormiguero su nuevo panettone negro tras seis meses de trabajo

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz
Mejores momentos | Audiciones

¡Qué sorpresa tan bonita! Olga Doménech rompe a llorar al llegar a La Voz

La talent pensaba que iba a acudir a un evento, pero su hermana le tenía preparada una sorpresa que jamás olvidará.

Pablo López usa el botón del arrepentimiento y le da una segunda oportunidad a Ambrosio en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Pablo López usa el botón del arrepentimiento y le da una segunda oportunidad a Ambrosio en La Voz

El coach ha pulsado el botón del arrepentimiento después de no haberse girado durante la actuación del talent.

Máximo Huerta confiesa que los duelos amorosos le duran mucho: "Siento durante mucho tiempo"

Máximo Huerta confiesa que los duelos amorosos le duran mucho: "Siento durante mucho tiempo"

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

Ni Roberto Leal conocía este andalucismo: el acierto con el que David sorprende en AlaZ

Publicidad